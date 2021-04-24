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08:16 24.04.2021

В Украине за сутки зафиксировано 12711 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 13687 человек

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В Украине за сутки зафиксировано 12711 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 13687 человек

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 12 711 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 13 687 человек, умерло 392 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12 711 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 апреля 2021 года. В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 508 человек; летальных случаев - 392; выздоровело – 13 687 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в субботу утром.

Днем ранее, 23 апреля информировали о 14 277 новых быльных коронавирусом, 22 апреля сообщалось о 16 235 новых случаях инфицирования, 21 апреля было зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, 20 апреля - 8 940 новых случаев инфицирования COVID-19, 19 апреля сообщалось о 6 506 новых случаях COVID-19 за сутки, 18 апреля фиксировали 10 282 новых случая инфицирования COVID-19, 17 апреля было зафиксировано 14 984 новых случая инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 017 341 человек, 42 092 пациента скончались, 1 565 954 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1268), г.Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

За сутки 23 апреля 2021 года в Украине привито 14 339 человек, 522 385 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

 

Теги: #украина #статистика #коронавирус
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