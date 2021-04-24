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08:03 24.04.2021

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 20 раз нарушили режим тишины, с начала текущих единожды

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 20 раз нарушили режим тишины, с начала текущих единожды

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе осуществили 20 обстрелов по украинским позициям, в том числе одно дистанционное минирование. С начал текущих суток зафиксирован один обстрел, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 23 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня, из которых 19 обстрелов и 1 дистанционное минирование… Боевых потерь среди наших защитников нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в субботу.

В частности, неподалеку населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и ШУМЫ противник открывал огонь из минометов калибра 120-го и 82-го калибров, а у Водяного - еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки, Пески и Марьинка российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Южное противник совершил обстрел из минометов 120-го калибра и с противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Лебединского, Красногоровки, Луганское и Светлодарск российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"У поселка Новгородское вооруженные формирования Российской Федераций осуществили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2", – отметили в штабе.

Вместе с тем, в Украинской стороне СЦКК сообщили, что вечерние обстрелы населенных пунктов Южное и Северный велись противником непосредственно из жилых кварталов Горловки.

"Целью действий оккупантов остается провоцирование Вооруженных сил Украины на ведение огня в ответ с последующим обвинением в разрушении гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей. По плану пророссийских наемников такой сценарий позволит разжечь противостояние и реализовать планы Москвы по отношению к Украине", – сказано в сводке.

"По состоянию на 7:00 утра, 24 апреля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так в районе населенного пункта Троицкое враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Боевых потерь среди украинских защитников нет", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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