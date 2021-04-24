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06:00 24.04.2021

ЕС призвал к немедленному снижению напряженности в Иерусалиме

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ЕС призвал к немедленному снижению напряженности в Иерусалиме

Европейский союз выразил обеспокоенность вспышкой насилия в Иерусалиме и призвал все стороны к сдержанности.

"ЕС глубоко обеспокоен жестокими столкновениями, случившимися прошлой ночью в Иерусалиме. Эти инциденты произошли после нескольких ночей напряженности и насилия в Иерусалиме, а также в Яффе в начале этой недели", - говорится в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в пятницу.

ЕС призывает к спокойствию и немедленному снижению напряженности, а также к сдержанности и ответственности, особенно со стороны лидеров сообществ и официальных лиц в это сложное время. Все должны не поддаваться подстрекательствам и отказаться от насилия, подчеркивается в заявлении.

Теги: #столкновение #ес #иерусалим #израиль
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