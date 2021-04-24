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04:55 24.04.2021

В центре Киеве 25 апреля в связи с проведением Евро Марафона изменят работу троллейбусы и автобусы ряда маршрутов

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В центре Киеве 25 апреля в связи с проведением Евро Марафона изменят работу троллейбусы и автобусы ряда маршрутов

В воскресенье, 25 апреля, в центре Киева в связи с проведением легкоатлетического забега изменят работу троллейбусы и автобусы ряда маршрутов, по маршруту забега будет введен запрет на движение транспорта, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"25 апреля изменят работу троллейбусы и автобусы ряда маршрутов в связи с проведением легкоатлетического забега "5-й Международный Kyiv Euro Marathon", – говорится в сообщении на странице столичной мэрии в пятницу со ссылкой на КП "Киевпастранс".

В информации подчеркивается, что движение маршрутов будет организовано с 7:30 до 16:00. Перечень маршрутов обнародован на сайте.

Также отмечается, что на временных автобусных маршрутах №№ 3тр, 5тр, 14ТР будут действовать ограничительные карантинные меры, действующие в общественном транспорте Киева: проезд при наличии специальных пропусков и средств индивидуальной защиты.

"Также напомним, что по маршруту проведения забега предусмотрен запрет движения транспорта с 08:00 до 15:30 25 апреля", – сказано в сообщении.

Теги: #киев #изменения #транспорт
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