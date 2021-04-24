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03:38 24.04.2021

В Праге благодарят Лондон за поддержку в условиях дипломатического противостояния с Москвой

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В Праге благодарят Лондон за поддержку в условиях дипломатического противостояния с Москвой

Власти Чехии в пятницу поблагодарили Великобританию за поддержку позиции Праги в дипломатическом противостоянии с Россией.

"Спасибо Доминику Раабу (главе МИД Великобритании) за сегодняшний телефонный звонок, который так важен для нас. Мы ценим поддержку Чехии со стороны Великобритании в условиях подрывной деятельности России" - говорится в сообщении в твиттере главы МИД Чехии Якуба Кулгенека.

По его словам, активность российских спецслужб на территориях стран-членов НАТО абсолютно недопустима

Теги: #великобритания #чехия #поддержка #благодарность
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