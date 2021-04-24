В течение следующей недели из "красных зон" выйдут Киев и пять областей – Ляшко

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал выход на следующей неделе из "красной зоны" эпидемиологической опасности Киева и пяти областей.

"По нашим прогнозам, в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (со дня на день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области", – написал Ляшко на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.