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01:32 24.04.2021

В течение следующей недели из "красных зон" выйдут Киев и пять областей – Ляшко

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В течение следующей недели из "красных зон" выйдут Киев и пять областей – Ляшко

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал выход на следующей неделе из "красной зоны" эпидемиологической опасности Киева и пяти областей.

"По нашим прогнозам, в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (со дня на день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области", – написал Ляшко на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

 

Теги: #карантин #завершение #коронавирус
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