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00:08 24.04.2021

Байден заявил Эрдогану, что вскоре признает геноцид армян в Османской империи

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Байден заявил Эрдогану, что вскоре признает геноцид армян в Османской империи

Президент США Джо Байден поставил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в известность по поводу того, что Вашингтон скоро признает геноцид армян в Османской империи, сообщает агентство Bloomberg.

"Байден сказал Эрдогану, что признает армянскую резню геноцидом", - передает Bloomberg.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден провел телефонный разговор с Эрдоганом, и в частности, в ходе переговоров речь шла об укреплении отношений между Вашингтоном и Анкарой.

В среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что Байден планирует официально признать геноцид армян в Османской империи.

Байден назовет геноцидом депортацию, голод и массовые убийства армян турками-османами, начавшиеся в 1915 году, указывало издание.

Отмечается, что данное заявление должно будет сделано в субботу.

Чиновники добавили, что никаких окончательных решений или брифингов не было. И Байден мог бы сделать символическое заявление, не называя убийства геноцидом, как это делали другие президенты.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник телеканалу Haberturk, что возможное заявление Байдена о геноциде только навредит отношениям двух стран.

Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали до 1,5 млн этнических армян, признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей.

Теги: #армения #сша #турция #геноцид
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