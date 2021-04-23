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23:13 23.04.2021

В Пентагоне сочли преждевременным давать оценку заявлениям России о снижении военного присутствия вблизи Украины

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В Пентагоне сочли преждевременным давать оценку заявлениям России о снижении военного присутствия вблизи Украины

В Минобороны США считают преждевременным оценивать заявления Москвы о начале отвода российских сил от границы с Украиной, заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби.

"В пятницу днем еще слишком рано говорить о конкретных деталях этого", - сказал он на брифинге.

Он отметил, что США осведомлены о недавних заявлениях РФ по поводу маневров и продолжают наблюдать за ситуацией в регионе.

Также он повторил призывы Вашингтона в адрес России прекратить провокации, уважать территориальный суверенитет Украины, способствовать стабильности вдоль границы с Украиной и в Крыму.

Министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля объявил о решении завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты, поставив задачу генштабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский приветствовал шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.

США и европейские страны ранее выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Теги: #сша #россия #войска #пентагон
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