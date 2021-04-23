Резников: предложение Путина Зеленскому встретиться с "главами" ОРДЛО означает их фактическое признание Россией и ее выход из Минских соглашений

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что озвученное президентом Российской Федерации Владимира Путина предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться для урегулирования ситуации на Донбассе с "главами" самопровозглашенных т. н. "ДНР" и "ЛНР" означает их фактическое признание Россией и ее выход из Минских соглашений.

"Согласно международному праву, предложение, которое мы услышали из уст президента России является официальным признанием двух квазиобразований оккупационного режима с соответствующими названиями "ДНР" и "ЛНР". Это, по сути, выход из Минских соглашений, потому что в Минских соглашениях нет такого понятия. Там есть понятия ОРДЛО Украины. Это важно проанализировать и в Нормандском формате, и в ОБСЕ", - заявил Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина" в пятницу, 23 апреля.

Как сообщалось, 22 апреля президент России Владимир Путин высказал готовность обсуждать с президентом Украины двусторонние отношения в Москве, а для решения проблем Донбасса предложил ему встретиться с самопровозглашенными главами ОРДЛО.

Ранее, 21 апреля, Зеленский предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".