События

20:38 23.04.2021

В Днепропетровской области в результате обвала пустых пород на шахте погиб горнорабочий

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В Днепропетровской области в результате обвала пустых пород на шахте погиб горнорабочий

На шахте "Благодатная", что в Павлограде Днепропетровской области, погиб шахтер, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

"Сегодня в 12:30 на шахте "Благодатная" (ШУ им. Героев космоса) во время проведения демонтажных работ произошел обвал пустых пород", - написал Волынец в соцсети Facebook в пятницу.

Под завалом было обнаружено тело шахтера очистного забоя Курасова Дмитрия, 1991 года. У него остались двое детей одного и пяти лет.

"Большая семья Независимого профсоюза горняков Украины, членом которой был Дмитрий, выражает сочувствие семье погибшего. Это действительно тяжелая и неисправимая потеря", - написал Волынец.

 

Теги: #гибель #днепропетровская #шахтер
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