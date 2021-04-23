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19:59 23.04.2021

Зеленский внес в парламент законопроект об изменениях в УК и УПК относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров

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Зеленский внес в парламент законопроект об изменениях в УК и УПК относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Радой неотложного законопроекта об изменениях в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексе положений относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.

Соответствующий проект закона зарегистрирован 23 апреля на сайте Верховной Рады под номером 5420.

Текст законопроекта в настоящее время отсутствует.

 

Теги: #законопроект #зеленский #контрабанда
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