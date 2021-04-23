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19:54 23.04.2021

Подоляк: предложение Козака о переговорах на Донбассе может нанести вред прямому диалогу между Зеленским и Путиным

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Подоляк: предложение Козака о переговорах на Донбассе может нанести вред прямому диалогу между Зеленским и Путиным

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что предложение заместителя руководителя Администрации президента России Дмитрия Козака о необходимости проведения переговоров политических советников Нормандской четверки и приглашенных Россией представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на линии соприкосновения неконструктивно и может нанести вред возможному прямому диалогу между президентами Украины и России.

"Это предложение, если попытаться его реализовать, может просто размыть идею переговоров как таковых. Это бы избавило смысла существующие форматы, их наработки. А добавление к переговорам неких лиц, которые ничего самостоятельно не решают, сделало бы уже на старте такие переговоры неконструктивными", - сообщил Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По его словам, "предложение Дмитрия Козака имеет смысл рассматривать и проработать на уровне Трехсторонней контактной группы".

В свою очередь, отметил Подоляк, "предложение президента Украины Владимира Зеленского организовать переговоры с президентом России на украинском Донбассе или в другом месте с целью снять напряжение в отношениях и выйти из стагнации по тематике Донбасса является максимально конструктивным".

"Это может создать такой уровень диалога, который, во-первых, будет взаимодействовать со всеми другими линиями переговоров, а во-вторых - активизирует сам процесс, сделает его действительно содержательным", - добавил советник руководителя Офиса президента.

Он также подчеркнул, что "предложение Зеленского и предложение Козака – два разных процесса, их необходимо разделять".

Как сообщили российские СМИ, 19 апреля во время встречи политических советников Нормандской четверки заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак предложил провести следующую встречу на Донбассе на линии соприкосновения для обсуждения прекращения огня в регионе.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса.

21 апреля Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений, но для обсуждения проблемы Донбасса Зеленский должен встретиться с "руководителями "ЛНР" и "ДНР".

Теги: #рф #предложение #украина #донбасс
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