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19:42 23.04.2021

Новая поставка вакцины Sinovac от COVID-19 ожидается в начале мая – Степанов

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Новая поставка вакцины Sinovac от COVID-19 ожидается в начале мая – Степанов

Следующая поставка китайской вакцины от COVID-19 производства компании Sinovac Biotech в 500 тыс. доз ожидается в первых числах мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24" в пятницу.

По словам министра, об этом в пятницу сообщила компания.

Как сообщалось, к концу мая Украина также ожидает следующую поставку вакцины AstraZeneca (1,4 млн доз), к концу июня ожидается еще 950 тыс. доз вакцины Pfizer.

Теги: #covid_19 #вакцина #украина #поставки
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