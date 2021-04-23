События

18:56 23.04.2021

Посол Британии подтвердила непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины

1 мин читать
Посол Британии подтвердила непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс на встрече с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной подтвердила непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне длительной российской агрессии, а также - поддержку Великобританией евроатлантических стремлений Украины.

"Посол Великобритании Мелинда Симмонс сегодня встретилась с Ольгой Стефанишиной. Они обсудили изменение ситуации с безопасностью на украинской границе и в Крыму, прогресс в реформировании сектора обороны и безопасности и повестку дня борьбы с изменением климата в Украине", - говорится в сообщении посольства Британии в Украине в Twitter в пятницу.

Теги: #поддержка #великобритания #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:42 23.04.2021
Новая поставка вакцины Sinovac от COVID-19 ожидается в начале мая – Степанов

Новая поставка вакцины Sinovac от COVID-19 ожидается в начале мая – Степанов

15:18 23.04.2021
Страны восточного фланга НАТО поддерживают Украину и ее евроатлантические стремления - Кулеба

Страны восточного фланга НАТО поддерживают Украину и ее евроатлантические стремления - Кулеба

12:49 23.04.2021
ПРООН предоставит Украине техническую помощь для преодоления последствий пандемии

ПРООН предоставит Украине техническую помощь для преодоления последствий пандемии

07:11 23.04.2021
США продолжают наблюдение за ситуацией на границе Украины и России

США продолжают наблюдение за ситуацией на границе Украины и России

06:59 23.04.2021
У Киева есть все юридические предпосылки для закупки вакцины от коронавируса напрямую у производителя - замглавы КГГА Старостенко

У Киева есть все юридические предпосылки для закупки вакцины от коронавируса напрямую у производителя - замглавы КГГА Старостенко

05:02 23.04.2021
Бывший главный лесничий Гутянского лесхоза растратил более 550 тыс. грн на необоснованные премии своему шефу – прокуратура

Бывший главный лесничий Гутянского лесхоза растратил более 550 тыс. грн на необоснованные премии своему шефу – прокуратура

04:01 23.04.2021
Заместитель главы Офиса президента и помощник президента Азербайджана обсудили противодействие пандемии COVID-19 и ситуацию с безопасностью на востоке Украины

Заместитель главы Офиса президента и помощник президента Азербайджана обсудили противодействие пандемии COVID-19 и ситуацию с безопасностью на востоке Украины

00:05 23.04.2021
"Слуга народа" планирует организацию внеочередной сессии для голосования за министра энергетики

"Слуга народа" планирует организацию внеочередной сессии для голосования за министра энергетики

23:10 22.04.2021
Правоохранители занимаются расследованием возможных злоупотреблений в рамках "Большого строительства" – Венедиктова

Правоохранители занимаются расследованием возможных злоупотреблений в рамках "Большого строительства" – Венедиктова

22:45 22.04.2021
Венедиктова: мне как генпрокурору не известно, где находится похищенный в Кишиневе судья Чаус

Венедиктова: мне как генпрокурору не известно, где находится похищенный в Кишиневе судья Чаус

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

На Донбассе российские наемники планируют на Пасху провокации – штаб ООС

Черноморский флот вернул в пункты дислокации корабли после учений в Крыму - Минобороны РФ

Заседание СНБО 23 апреля не состоится - источник

Государство выплатит более 1,7 млн грн в случае смерти вследствие вакцинации от COVID-19 - постановление Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

Саммит ЕС-США состоится в Брюсселе в июне

Байден в июне поедет на саммиты G7 и НАТО в Европе - Белый дом

Глава Евросовета созывает саммит ЕС 25 мая по проблемам отношений с РФ, вопросам климата и пандемии

Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Постановление о продлении карантина обнародовано, содержит лишь ряд послаблений для госэкзаменов и ВНО

В Херсонской области во двор местного депутата бросили гранату

Украинско-американский университет Конкордия приобрел и передал военным медучреждениям ВСУ концентраторы кислорода

14,2% украиноязычных и 23,4% русскоязычных сталкиваются с негативным отношением из-за их родного языка

Треть украинцев не поддерживает введение обязательного использования государственного языка в сфере обслуживания

МАУ возобновляет рейсы в Молдову

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА