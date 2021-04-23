Посол Британии подтвердила непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс на встрече с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной подтвердила непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне длительной российской агрессии, а также - поддержку Великобританией евроатлантических стремлений Украины.

"Посол Великобритании Мелинда Симмонс сегодня встретилась с Ольгой Стефанишиной. Они обсудили изменение ситуации с безопасностью на украинской границе и в Крыму, прогресс в реформировании сектора обороны и безопасности и повестку дня борьбы с изменением климата в Украине", - говорится в сообщении посольства Британии в Украине в Twitter в пятницу.