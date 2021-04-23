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18:45 23.04.2021

Саммит ЕС-США состоится в Брюсселе в июне

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Саммит ЕС-США состоится в Брюсселе в июне

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил в пятницу о проведении саммита ЕС-США в Брюсселе в июне.

"Я рад объявить вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о встрече на высшем уровне ЕС-США с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом во время его поездки в Брюссель в июне", - сообщил Мишель в Твиттере.

Он обозначил темы саммита: "Восстановление сильного альянса ЕС и США, а также объединение усилий для борьбы против COVID-19, в защиту климата, безопасности и многосторонности".

Теги: #сша #ес #саммит
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