Саммит ЕС-США состоится в Брюсселе в июне

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил в пятницу о проведении саммита ЕС-США в Брюсселе в июне.

"Я рад объявить вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о встрече на высшем уровне ЕС-США с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом во время его поездки в Брюссель в июне", - сообщил Мишель в Твиттере.

Он обозначил темы саммита: "Восстановление сильного альянса ЕС и США, а также объединение усилий для борьбы против COVID-19, в защиту климата, безопасности и многосторонности".