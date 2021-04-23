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18:45 23.04.2021

Байден в июне поедет на саммиты G7 и НАТО в Европе - Белый дом

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Байден в июне поедет на саммиты G7 и НАТО в Европе - Белый дом

Президент США Джо Байден в июне отправится в свою первую зарубежную поездку в качестве лидера страны и посетит Великобританию и Бельгию, говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе Белого дома.

"Президент Джо Байден поедет в Соединенное Королевство и Бельгию в июне 2021 года. Это будет первая зарубежная поездка президента Байдена", - отмечается в заявлении.

В частности, Байден посетит саммит G7 в Корнуолле (Великобритания), запланированный на 11 - 13 июня, саммит НАТО в Брюсселе 14 июня и саммит США-ЕС также в столице Бельгии.

Теги: #поездка #байден #саммит
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