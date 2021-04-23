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18:37 23.04.2021

Глава Евросовета созывает саммит ЕС 25 мая по проблемам отношений с РФ, вопросам климата и пандемии

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Глава Евросовета созывает саммит ЕС 25 мая по проблемам отношений с РФ, вопросам климата и пандемии

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о планах провести в Брюсселе очный саммит ЕС, в повестку которого войдут отношения Евросоюза с Россией, сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтц.

"Во вторник, 25 мая, председатель Европейского совета созовет саммит Европейского союза в Брюсселе с физическим присутствием (участников) по темам: COVID-19, климат и Россия", - написал Лейтц в Твиттере в пятницу.

Теги: #евросовет #саммит
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