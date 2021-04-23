Постановление о продлении карантина обнародовано, содержит лишь ряд послаблений для госэкзаменов и ВНО

Кабинет министров Украины обнародовал на своем сайте постановление №405 от 21 апреля о продлении до 30 июня 2021 года режима адаптивного карантина с "желтыми", "оранжевыми" и "красными" зонами.

Согласно документу, единственные послабления сделаны для участников единого государственного квалификационного экзамена (включительно с пробным его проведением) и тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов "Крок".

Их разрешено проводить в "красных" зонах, а участники внешнего независимого оценивания (ВНО), которые прибывают на них из Крыма или временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, освобождаются от самоизоляции.