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17:41 23.04.2021

Украинско-американский университет Конкордия приобрел и передал военным медучреждениям ВСУ концентраторы кислорода

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Украинско-американский университет Конкордия приобрел и передал военным медучреждениям ВСУ концентраторы кислорода

Украинско-американский университет Конкордия закупил за собранные собственные средства кислородные концентраторы, которые были переданы для нужд военных заведений медицинской помощи Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"23 апреля 2021 года главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак провел видеоконференцию с представителями первого в Украине Украинско-американского университета Конкордия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во встрече приняли участие ректор Украинско-американского университета Конкордия Александр Романовский и председатель совета учредителей учебного заведения, ректор НПУ имени М.П. Драгоманова, академик АПН Украины, член-корреспондент НАН Украины, профессор Виктор Андрущенко.

Мероприятие организовано при содействии почетного доктора Украинско-американского университета Конкордия, советника главнокомандующего ВС Украины Евгении Рябеки.

"В это непростое для нашей страны время учредители, наблюдательный совет, все сотрудники и студенты Украинско-американского университета Конкордия решили оказать посильную помощь Вооруженным силам Украины для борьбы со смертельным вирусом COVID-19. Это искренняя помощь от сплоченной семьи УАУК защитникам Украины на общую сумму около 900 тысяч грн - сыновьям и дочерям, братьям и сестрам, которые защищают Украину от российского врага", - отметил ректор Украинско-американского университета Конкордия Александр Романовский.

Он добавил, что коллектив УАУК будет и в дальнейшем привлекать средства (включая и зарубежных партнеров, коллег и друзей) для поддержки украинских военнослужащих медицинским оборудованием.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак поблагодарил представителей Украинской-американского университета Конкордия за действенную поддержку и помощь Вооруженным силам Украины, а также поддержал инициативу педагогов по углублению дальнейшего сотрудничества.

Теги: #всу #концентратор
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