14,2% украиноязычных и 23,4% русскоязычных сталкиваются с негативным отношением из-за их родного языка

14,2% украиноязычных и 23,4% рускоязычных людей сталкиваются с негативным отношением со стороны других людей из-за их родного языка, свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведённого Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

В частности, респондентам был задан вопрос, "сталкиваетесь ли вы или члены вашей семьи с негативным отношением со стороны других людей из-за вашего родного языка?".

Так, 14,2% украиноязычных граждан ответили, что сталкиваются с таким негативным отношением, 80% - не сталкиваются, а 5,8% затруднились ответить на вопрос. Что касается рускоязычных граждан, то 23,4% сообщили, что сталкиваются с негативным отношением из-за их родного языка, 73,2% - не сталкиваются, а 3,3% затруднились ответить.

Опрос был проведен 16-27 февраля 2021 года среди 2003 респондентов из всех регионов Украины, за исключением оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по таким показателям как пол, возраст, тип населённого пункта и область проживания. Максимальная случайная погрешность не превышает 2,2%.