События

16:54 23.04.2021

МАУ возобновляет рейсы в Молдову

1 мин читать
МАУ возобновляет рейсы в Молдову

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) с 29 апреля возобновляет рейсы по маршруту Киев - Кишинев - Киев, которые были приостановлены в связи с пандемией COVID-19, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Отмечается, рейсы Киев - Кишинев будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам, рейсы Кишинев - Киев - по понедельникам, вторникам и пятницам.

Как сообщалось, в связи с пандемией коронавируса в Молдове введено чрезвычайное положение на период с 1 апреля по 30 мая.

Теги: #мау #молдова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:53 21.04.2021
Правительство Молдовы хочет осмотреть автомобиль посольства Украины, в котором судью Чауса предположительно вывезли из страны

Правительство Молдовы хочет осмотреть автомобиль посольства Украины, в котором судью Чауса предположительно вывезли из страны

16:12 18.04.2021
Под Кишиневом разбился легкомоторный самолет, все трое находившихся на борту выжили – МВД

Под Кишиневом разбился легкомоторный самолет, все трое находившихся на борту выжили – МВД

15:49 15.04.2021
КС Молдовы нашел основания для роспуска парламента

КС Молдовы нашел основания для роспуска парламента

13:13 09.04.2021
Парламент Молдовы сформировал комиссию по расследованию обстоятельств похищения в Кишиневе Чауса

Парламент Молдовы сформировал комиссию по расследованию обстоятельств похищения в Кишиневе Чауса

10:10 09.04.2021
Киев не примет на веру любую не подтвержденную реальными доказательствами версию по сбитому под Тегераном самолету МАУ - МИД

Киев не примет на веру любую не подтвержденную реальными доказательствами версию по сбитому под Тегераном самолету МАУ - МИД

19:18 08.04.2021
Суточный прирост новых случаев COVID-19 растет в Молдове

Суточный прирост новых случаев COVID-19 растет в Молдове

21:00 07.04.2021
Украина предложила Молдове создать рабочую группу для выяснения места пребывания судьи Чауса – разговор глав МИД

Украина предложила Молдове создать рабочую группу для выяснения места пребывания судьи Чауса – разговор глав МИД

17:53 07.04.2021
Иран не сообщил Украине, каким чиновникам предъявил обвинения по делу о сбитом самолете МАУ – замглавы МИД

Иран не сообщил Украине, каким чиновникам предъявил обвинения по делу о сбитом самолете МАУ – замглавы МИД

13:11 07.04.2021
МАУ просит внести авиаперсонал в первую очередь программы вакцинации

МАУ просит внести авиаперсонал в первую очередь программы вакцинации

12:17 06.04.2021
В Иране предъявили обвинения 10 должностным лицам по делу о сбитом украинском самолете

В Иране предъявили обвинения 10 должностным лицам по делу о сбитом украинском самолете

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе российские наемники планируют на Пасху провокации – штаб ООС

Черноморский флот вернул в пункты дислокации корабли после учений в Крыму - Минобороны РФ

Заседание СНБО 23 апреля не состоится - источник

Государство выплатит более 1,7 млн грн в случае смерти вследствие вакцинации от COVID-19 - постановление Кабмина

Зеленский может встретиться с Путиным только в нейтральной стране - Кравчук

ПОСЛЕДНЕЕ

В Херсонской области во двор местного депутата бросили гранату

Украинско-американский университет Конкордия приобрел и передал военным медучреждениям ВСУ концентраторы кислорода

14,2% украиноязычных и 23,4% русскоязычных сталкиваются с негативным отношением из-за их родного языка

Треть украинцев не поддерживает введение обязательного использования государственного языка в сфере обслуживания

Языковой омбудсмен потребует лишать депутатских мандатов за систематические нарушения языкового законодательства

Билл Гейтс считает невозможной победу над глобальным потеплением без разработки новых технологий

Языковой омбудсмен вновь просит генпрокурора обеспечить отмену решения Николаевского горсовета о русском языке

На Донбассе российские наемники планируют на Пасху провокации – штаб ООС

СБУ предупреждает об активизации российских хакерских группировок

Черноморский флот вернул в пункты дислокации корабли после учений в Крыму - Минобороны РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА