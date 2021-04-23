МАУ возобновляет рейсы в Молдову

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) с 29 апреля возобновляет рейсы по маршруту Киев - Кишинев - Киев, которые были приостановлены в связи с пандемией COVID-19, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Отмечается, рейсы Киев - Кишинев будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам, рейсы Кишинев - Киев - по понедельникам, вторникам и пятницам.

Как сообщалось, в связи с пандемией коронавируса в Молдове введено чрезвычайное положение на период с 1 апреля по 30 мая.