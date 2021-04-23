По информации разведки операции Объединенных сил, 25 апреля российские наемники планируют проведение ряда провокаций против Украины с использованием вооружения и военной техники с нанесением маскировки типа "пиксель", которое используется подразделениями Вооруженных сил Украина, сообщает штаб ООС.

"Установлено, что одна из таких провокаций должна состояться на Дебальцевском направлении с привлечением наемников "Союза Добровольцев Донбасса", которые получили соответствующие указания от своих кураторов по имитации наступления на позиции 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса с целью разрушения инженерно-фортификационного оборудования лидирующих позиций и нанесения потерь подразделениям этой же бригады",- говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Кроме того, отмечается, что не исключаются потери и среди гражданского населения.

"Вызывает возмущение цинизм руководства российских оккупационных войск, которым спланировано осуществление террористических актов во время проведения Пасхальной службы в одной из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан", - добавили в штабе ООС.

Так, указанные действия могут позволить России обвинить Украину в пренебрежении моральными, религиозными принципами и "геноциде собственного народа", а также ввести на территорию Украины войска ВС РФ.

В свою очередь, командование Объединенных сил уверяет, что полностью придерживается Минских договоренностей, и вину за возможную эскалацию конфликта, а также гибель людей возлагает исключительно на руководство российских наемников.