События

16:21 23.04.2021

На Донбассе российские наемники планируют на Пасху провокации – штаб ООС

1 мин читать
На Донбассе российские наемники планируют на Пасху провокации – штаб ООС

По информации разведки операции Объединенных сил, 25 апреля российские наемники планируют проведение ряда провокаций против Украины с использованием вооружения и военной техники с нанесением маскировки типа "пиксель", которое используется подразделениями Вооруженных сил Украина, сообщает штаб ООС.

"Установлено, что одна из таких провокаций должна состояться на Дебальцевском направлении с привлечением наемников "Союза Добровольцев Донбасса", которые получили соответствующие указания от своих кураторов по имитации наступления на позиции 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса с целью разрушения инженерно-фортификационного оборудования лидирующих позиций и нанесения потерь подразделениям этой же бригады",- говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Кроме того, отмечается, что не исключаются потери и среди гражданского населения.

"Вызывает возмущение цинизм руководства российских оккупационных войск, которым спланировано осуществление террористических актов во время проведения Пасхальной службы в одной из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан", - добавили в штабе ООС.

Так, указанные действия могут позволить России обвинить Украину в пренебрежении моральными, религиозными принципами и "геноциде собственного народа", а также ввести на территорию Украины войска ВС РФ.

В свою очередь, командование Объединенных сил уверяет, что полностью придерживается Минских договоренностей, и вину за возможную эскалацию конфликта, а также гибель людей возлагает исключительно на руководство российских наемников.

 

Теги: #рф #провокации #наемники #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:22 23.04.2021
Литва высылает двух российских дипломатов

Литва высылает двух российских дипломатов

14:25 23.04.2021
Российские наемники добиваются эскалации конфликта на Донбассе, обвиняя ВСУ в обстрелах - украинская сторона СЦКК

Российские наемники добиваются эскалации конфликта на Донбассе, обвиняя ВСУ в обстрелах - украинская сторона СЦКК

13:46 23.04.2021
Предложение Москвы Киеву вести переговоры с "ЛНР/ДНР" является попыткой их легализации, считают в "Голосе"

Предложение Москвы Киеву вести переговоры с "ЛНР/ДНР" является попыткой их легализации, считают в "Голосе"

12:26 23.04.2021
Кулеба: отвод войск РФ от границ ослабит напряженность, но Киев призывает международных партнеров следить за ситуацией

Кулеба: отвод войск РФ от границ ослабит напряженность, но Киев призывает международных партнеров следить за ситуацией

09:49 23.04.2021
Россия начала возвращать войска с учений в Крыму

Россия начала возвращать войска с учений в Крыму

22:33 22.04.2021
Окончание войны зависит от России и только с ней надо вести переговоры – Корниенко

Окончание войны зависит от России и только с ней надо вести переговоры – Корниенко

19:58 22.04.2021
Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение в ОРДЛО – украинская сторона в СЦКК

Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение в ОРДЛО – украинская сторона в СЦКК

18:42 22.04.2021
Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ - СМИ

Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ - СМИ

18:18 22.04.2021
В Херсонской области СБУ разоблачила группировку, деятельность которой координировали "воры в законе" из РФ

В Херсонской области СБУ разоблачила группировку, деятельность которой координировали "воры в законе" из РФ

18:07 22.04.2021
Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Черноморский флот вернул в пункты дислокации корабли после учений в Крыму - Минобороны РФ

Заседание СНБО 23 апреля не состоится - источник

Государство выплатит более 1,7 млн грн в случае смерти вследствие вакцинации от COVID-19 - постановление Кабмина

Зеленский может встретиться с Путиным только в нейтральной стране - Кравчук

В Киеве приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий на Пасху

ПОСЛЕДНЕЕ

Языковой омбудсмен потребует лишать депутатских мандатов за систематические нарушения языкового законодательства

Билл Гейтс считает невозможной победу над глобальным потеплением без разработки новых технологий

Языковой омбудсмен вновь просит генпрокурора обеспечить отмену решения Николаевского горсовета о русском языке

СБУ предупреждает об активизации российских хакерских группировок

Черноморский флот вернул в пункты дислокации корабли после учений в Крыму - Минобороны РФ

Начато уголовное дело после обстрела российскими наемниками гражданской инфраструктуры на Донбассе

Заседание СНБО 23 апреля не состоится - источник

Страны восточного фланга НАТО поддерживают Украину и ее евроатлантические стремления - Кулеба

Арахамия: Одобрение комитетом по иностранным делам Сената США увеличения военной помощи Украине - поддержка борьбы за свободу от российской агрессии

ГБР сообщило о подозрении в служебной халатности экс-руководителям Шацкого парка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА