СБУ предупреждает об активизации российских хакерских группировок

Ситуационный центр кибербезопасности Службы безопасности Украины фиксирует рост количества кибератак, направленных на органы государственной власти, объекты критической инфраструктуры и организации частного сектора Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, активизировались в основном хакерские группировки, подчиненные спецслужбам РФ.

"СБУ постоянно принимает меры по поиску, выявлению и локализации указанных кибератак и киберинцидентов, а также противодействует киберугрозам в ИТС (информационно-телекоммуникационные системы). Кроме того, киберспециалисты Службы наладили взаимодействие с помощью системы обмена данными о кибератаках на базе платформы MISP-UA и других программно-аппаратных решений",- сказано в сообщении

Так, СБУ призывает украинцев быть бдительными и обо всех фактах возможных кибератак сообщать спецслужбе:

- incident@dis.gov.ua - для сообщений объектов критической инфраструктуры и органов государственной власти об киберинцидентах;;

- cvd@dis.gov.ua - для сообщений о выявленных уязвимостях в информационно-телекоммуникационных системах объектов критической инфраструктуры и органов государственной власти;

- misp.gov.ua - платформа обмена индикаторами компрометации между объектами критической инфраструктуры и органами государственной власти, пользователи которых заранее подключены.

В СБУ также сообщили, что в апреле 2021 года была обнаружена кибератака на ИТС органов государственной власти с использованием документов-приманок тематики COVID-19.

"Загрузка указанных файлов из сети Интернет (через почтовые сообщения группы в мессенджерах и т.д.) и взаимодействие с ними приводила к поражению компьютеров пользователей и выгрузки рабочих файлов (с заранее заданными расширениями) на серверы злоумышленников", - говорится в сообщении.