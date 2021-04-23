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15:59 23.04.2021

Черноморский флот вернул в пункты дислокации корабли после учений в Крыму - Минобороны РФ

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Черноморский флот вернул в пункты дислокации корабли после учений в Крыму - Минобороны РФ

Более 20 кораблей Черноморского флота вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в учениях в Крыму, сообщили в Минобороны РФ.

"Более 20 боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в межвидовом учении войск (сил) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которое завершилось накануне на полигоне "Опук" в Крыму", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что на железнодорожной станции погрузки в Симферополе военнослужащие десантных подразделений Новороссийского соединения осуществили погрузку техники и вооружения и совершают марш в пункт постоянной дислокации.

"Всего в передислокации соединений Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации будет задействовано около 40 воинских эшелонов и совершено более 30 вылетов самолетов Военно-транспортной авиации", - сообщили в ведомстве.

22 апреля 2021 года на полигоне "Опук" (Крым) прошел основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые проводилось в рамках внезапной проверки боеготовности.

В активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. ед. вооружения и военной техники, из них более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 летательных аппаратов.

Теги: #крым #учения #корабли
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