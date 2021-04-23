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15:34 23.04.2021

Начато уголовное дело после обстрела российскими наемниками гражданской инфраструктуры на Донбассе

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Начато уголовное дело после обстрела российскими наемниками гражданской инфраструктуры на Донбассе

При процессуальном руководстве Бахмутской окружной прокуратуры Донецкой области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры в пятницу, досудебным расследованием установлено, что 22 апреля 2021, в 22:41, представители незаконных вооруженных формирований РФ осуществили обстрел с. Северное Донецкой области.

"Вследствие вражеской атаки были повреждены забор из шифера и несколько окон жилого дома, в котором находились местные жители. Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются обстоятельства указанного события и лица, причастные к совершению преступления", - сообщают в прокуратуре.

 

Теги: #дело #обстрелы #донбасс
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