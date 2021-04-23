Заседание СНБО 23 апреля не состоится - источник

Заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу, 23 апреля, не будет, сообщил информированный источник, близкий к Офису президента Украины.

"Сегодня заседания не будет", - сообщил источник, отвечая на соответствующий вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

О причинах отмены заседания СНБО не сообщается.

На предыдущем заседании 15 апреля СНБО рассмотрел вопрос введения персональных санкций против 13 граждан, а также 95 компаний сроком на 3 года.

СНБО поручил Кабинету министров обеспечить подготовку и представление президенту Украины законопроекта о внесении изменений в законодательные акты относительно усовершенствования процедуры применения, реализации и мониторинга персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

22 апреля президент Украины Владимир Зеленский указом №169/2021 утвердил решение СНБО от 15 апреля о персональных санкциях против 13 граждан, а также 95 компаний.

Указ президента, в частности, предусматривает блокировку активов; полное прекращение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства; запрет на совершение сделок с ценными бумагами; запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство.