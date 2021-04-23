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15:22 23.04.2021

Литва высылает двух российских дипломатов

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Литва высылает двух российских дипломатов

Литва в знак солидарности с Чехией высылает двух российских дипломатов, сообщил в пятницу министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Сегодня в МИД Литвы вызван представитель Российской Федерации в Литве, ему была вручена нота, объявляющая двух работников РФ за деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, нежелательными лицами в Литве, им предписано покинуть Литву в течение семи дней", - сообщил министр.

"Насколько мы информированы, Латвия и Эстония решили выслать по одному сотруднику разведки, работавшему под дипломатическим прикрытием", - сказал он.

По его словам, так Вильнюс выразил полную поддержку Чехии. Посольство Литвы в Москве кроме того обещает помочь чешским коллегам, так как там осталось мало работников.

Ландсбергис подчеркнул, что решение выслать российских дипломатов было принято в результате консультаций с партнерами.

Накануне чешское телевидение со ссылкой на власти страны сообщило, что Прагу должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства, эта мера позволит перейти к "строгому паритету".

"До конца мая Чехию должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства", - привело телевидение слова главы МИД Чехии Якуба Кулганека.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы".

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

 

Теги: #рф #дипломаты #высылка #литва
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