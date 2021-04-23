Страны восточного фланга НАТО поддерживают Украину и ее евроатлантические стремления - Кулеба

Страны восточного фланга НАТО – Румыния, Польша и Турция - поддерживают Украину и ее евроатлантические стремления, подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, находясь в пятницу с рабочим визитом в Бухаресте, Кулеба принял участие в консультациях Украины и Грузии с партнерами на восточном фланге НАТО - Румынией, Польшей и Турцией.

В частности, министры пяти стран обсудили вопросы региональной безопасности в контексте агрессивных действий РФ, перспективы расширения НАТО и поддержку партнеров со стороны Альянса. Также стороны обсудили пути углубления взаимодействия с НАТО в контексте реализации курса Украины и Грузии на евроатлантическую интеграцию.

Союзники на восточном фланге НАТО - Румыния, Польша и Турция - подтвердили необходимость сохранения стабильного и безопасного пространства в регионе ближайшего соседства НАТО и отметили важность диалога с Украиной и Грузией, в частности по вопросам безопасности в Черном море.

"Ключевые партнеры НАТО Украина и Грузия вносят значительный вклад в укрепление восточного фланга НАТО и поддержание стабильности в регионе Черного моря. Я убежден, что наше единство является наиболее действенным фактором сдерживания России и ее глубоко деструктивных действий в регионе", - заявил Кулеба.

Министр обратил внимание партнеров на то, что нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и наиболее масштабной за последние годы, представляя угрозу для европейской системы безопасности и региона Черного моря.

Он выразил благодарность партнерам за решительную и своевременную реакцию на повышение Москвой напряженности.