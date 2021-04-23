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15:07 23.04.2021

ГБР сообщило о подозрении в служебной халатности экс-руководителям Шацкого парка

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ГБР сообщило о подозрении в служебной халатности экс-руководителям Шацкого парка

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум бывшим директорам Шацкого национального природного парка, которые в разные промежутки времени допустили на территории парка незаконные вырубки леса на общую сумму более 16 млн грн, сообщает пресс-служба ГБР в пятницу.

"Установлено, что должностные лица нацпарка подписали лесорубные билеты без установленных лимитов и не проверив наличие специальных разрешений. Из-за этого государству нанесен ущерб на общую сумму 16 млн 851 тыс. грн. В то же время, в ходе расследования, ущерб был возмещен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одному экс-директору, который причинил ущерб на более чем 7 млн 345 тыс. грн, и другом экс-чиновнику, который причинил ущерб на более 9 млн 505 тыс. грн, сообщили о подозрении по статье служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - подчеркивают в ГБР.

Там добавляют, что процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Волынская областная прокуратура, а оперативное сопровождение УСР в Волынской области ДСР НПУ Украины.

Теги: #гбр #парк #шацкий
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