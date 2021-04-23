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14:55 23.04.2021

Государство выплатит более 1,7 млн грн в случае смерти вследствие вакцинации от COVID-19 - постановление Кабмина

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Государство выплатит более 1,7 млн грн в случае смерти вследствие вакцинации от COVID-19 - постановление Кабмина

Государство в случае смерти вследствие вакцинации от COVID-19 осуществит членам семьи, родителям, иждивенцам умершего выплату в 750-кратном размере прожиточного минимума (более 1,7 млн грн), который с 1 января 2021 года составляет 2,27 тыс. грн.

Это предусмотрено постановлением Кабмина от 31 марта 2021 года №371 "Некоторые вопросы государственной компенсации вреда, связанного с осложнениями, которые могут возникнуть после вакцинации от COVID-19", обнародованным на сайте правительства.

Согласно документу, также устанавливаются выплаты в 400-кратном размере прожиточного минимума (908 тыс. грн) для лиц с инвалидностью I группы, в 350-кратном размере (794,5 тыс. грн) для лиц с инвалидностью II группы и в 300-кратном (681 тыс. грн) для лиц с инвалидностью III группы.

Всего на эти выплаты Министерству здравоохранения выделили 55,92 млн грн.

Причинную связь инвалидности с осложнениями, возникшими после вакцинации, будут устанавливать на основании протокола расследования, проведенного группой оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации.

В случае получения выплаты на компенсацию вреда, связанного с осложнениями, которые могут возникнуть после вакцинации, по процедуре ВОЗ в рамках глобальной инициативы COVAX, выплаты госкомпенсации не осуществляются.

Теги: #вакцинация #covid_19 #смерть #компенсация
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