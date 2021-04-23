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14:25 23.04.2021

Российские наемники добиваются эскалации конфликта на Донбассе, обвиняя ВСУ в обстрелах - украинская сторона СЦКК

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Российские наемники добиваются эскалации конфликта на Донбассе, обвиняя ВСУ в обстрелах - украинская сторона СЦКК

В течение последних недель количество вооруженных провокаций в районе Донецка и Горловки резко увеличилось, российские наемники, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, пытаются всячески добиться эскалации конфликта на Донбассе, сказано в заявлении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"Причем пропорционально увеличивается калибр запрещенного Минскими договоренностями вооружения, которое почти в каждом обстреле применяют оккупанты. Не достигнув желаемого результата, а именно - открытия ответного огня со стороны Вооруженных сил Украины, кураторы наемников пытаются любым способом добиться эскалации конфликта. В 07:15 утра 23 апреля откровенно манипулируя координационным механизмом через СММ ОБСЕ, и давая ложные обещания прекратить огонь, оккупанты обвинили ВС Украины в осуществлении "обстрела" района населенного пункта Шахты 6,7, что у Горловки, с применением артиллерии калибра 152 мм", - сказано в заявлении украинской стороны СЦКК, опубликованной на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook..

Украинская сторона СЦКК категорически опровергает обвинения в обстреле и отмечает, что "подобные провокации и фейковые информационные вбросы призваны поддерживать захватническую стратегию РФ".

Отмечается, что ВСУ строго соблюдают режим прекращения огня, соответствующая техника и вооружение находятся в районах хранения по линиям отвода в соответствии с Минскими договоренностей.

Также украинская сторона СЦКК напомнила, что курс правительства Украины на решение конфликта исключительно дипломатическим путем остается неизменным.

"Украинская сторона СЦКК подготовила и направила соответствующую ноту протеста в адрес председателя СММ ОБСЕ с просьбой предоставить адекватную оценку провокационным действиям вооруженных формирований ОРДЛО", - говорится в заявлении.

 

Теги: #провокации #обстрелы #сцкк
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