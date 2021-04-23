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14:09 23.04.2021

Шмыгаль обсудил с Советом церквей проведение религиозных праздников в условиях карантина

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Шмыгаль обсудил с Советом церквей проведение религиозных праздников в условиях карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль и представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций обсудили проведение религиозных праздников в условиях карантина.

"Праздники - это радость, и важно, чтобы потом эта радость не была омрачена ростом заболеваемости. Мы ценим, что представители религиозных организаций делают все для соблюдения карантинных норм. Правительство со своей стороны и впредь будет прилагать все усилия для того, чтобы государственная политика в сфере религии была эффективной, результативной и направленной на реализацию соответствующих прав и свобод граждан", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Премьер акцентировал на необходимости соблюдения всеми религиозными организациями во время празднования предстоящих праздников карантина и рекомендаций, касающихся проведения богослужений, религиозных обрядов и церемоний.

Шмыгаль также поблагодарил представителей Совета церквей за понимание и поддержку введенных государством вынужденных временных ограничений их деятельности, а также за позицию по важности процесса вакцинации против COVID-19.

Теги: #шмыгаль #карантин #совет_церквей #праздники
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