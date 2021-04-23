"Метинвест" выступит стратегическим партнером проекта развития Национального заповедника "Хортица" в Запорожье

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" стала стратегическим партнером проекта развития Национального заповедника "Хортица" на одноименном острове в Запорожье.

Согласно пресс-релизу, в пятницу в историко-культурном комплексе "Запорожская Сечь" состоялось подписание меморандума между Министерством культуры и информационной политики Украины, Запорожской облгосадминистрацией и комбинатом "Запорожсталь" группы "Метинвест". Меморандум закрепил консолидацию усилий государства и бизнеса по комплексному восстановлению Хортицы. "Метинвест" полностью профинансировал разработку концепции проекта реконструкции Музея истории Запорожского казачества и Кургана единства на острове.

Реконструкцию Музея истории Запорожского казачества и Кургана единства планируют выполнить к 30-летию годовщины независимости Украины. Музей истории запорожского казачества вошел в список 150 туристических "магнитов", которые планируется реконструировать в ходе реализации инициативы президента Украины "Большая реставрация".

"Проект реализуется под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Любые преобразования на острове возможны только с сохранением культурного и научного наследия. Важно, что к нам присоединяется для реализации этого глобального проекта инвестор, международная компания "Метинвест", у которой есть успешный опыт реализации проектов национального масштаба и которая готова стать проводником преобразований Хортицы. Это партнер, который вызывает доверие. Наша общая задача - делать все качественно, прозрачно, в диалоге с общественностью", - сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, которого цитирует пресс-служба.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух выразил уверенность, что данный проект станет примером успешного государственно-частного партнерства.

"Уверен, что синергия работы власти, крупного бизнеса, привлечения общественности даст результат, которым мы будем гордиться. Но считаю, что ключевое понятие здесь - ответственность каждого из нас. Именно поэтому мы инициировали проведение в Запорожье дискуссионной платформы "Хортица: выдающаяся история - большое будущее". Нам очень важно услышать все мнения, понять их и учесть", - отметил глава ОГА.

По его словам, проект реконструкции Национального заповедника "Хортица" представляет полное обновление острова с максимально бережной реконструкцией инфраструктуры, с сохранением природного баланса и биоценоза заповедника. Ключевая задача проекта - восстановить и реконструировать существующие объекты, полностью исключая новые застройки.

В свою очередь генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко напомнил, что строительство главного туристического магнита Хортицы - историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" – ранее профинансировал и построил меткомбинат.

"Новый проект реконструкции - это новый этап сотрудничества бизнеса и государства. Мы чувствуем особую связь с главной дестинацией Запорожья и стремимся сделать ее еще более величественной, привлекательной и комфортной для миллионов украинцев и гостей города", - сказал Мироненко.

Пресс-служба напоминает, что в 2007 году "Запорожсталь" полностью профинансировал создание историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" на о. Хортица, который воссоздает образ казацкой столицы и атмосферу времён казачества и является единым собирательным образом всех существовавших в старину Сечей. Здесь собраны самые интересные элементы архитектуры, культуры, быта и жизни запорожских казаков. При этом "Запорожсталь" также финансировал создание военной пушкарни, экспозиций "Казацкий лагерь", "Времена казацкие – Сечи запорожские", реконструкцию музейных студий заповедника и подводные археологические экспедиции по подъему со дна реки Днепр артефактов для музея.

"Метинвест" является вертикально интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".