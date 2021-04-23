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13:11 23.04.2021

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon-2 стартовал к МКС - NASA

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Пилотируемый космический корабль Crew Dragon-2 стартовал к МКС - NASA

Многоразовый космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту в пятницу стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

Запуск корабля c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен в 05:49 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди во Флориде (США). Примерно через 12 минут после запуска пилотируемый корабль будет выведен на орбиту и начнет полет к МКС.

В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств - астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 через 9 минут 3 секунды после запуска должна будет приземлиться в вертикальном положении на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике, которая находится в Атлантике в 542 км от космодрома.

В субботу, 24 апреля, примерно в 05:09 по времени Восточного побережья США Crew Dragon-2 состыкуется с МКС в автоматическом режиме. К станции впервые будет пристыковано сразу два корабля Crew Dragon.

Запуск пилотируемого Crew Dragon-2 осуществлен в рамках коммерческой пилотируемой программы NASA и контракта с компанией SpaceX, которая является разработчиком корабля и носителя. По оценке американского космического агентства, стоимость каждого места астронавта в корабле составляет около $58 млн.

Многоразовая спускаемая капсула корабля совершает уже второй полет к МКС. Первый раз она использовалась во время испытательного пилотируемого полета Crew Dragon к МКС весной прошлого года. Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 также используется во второй раз. В ноябре прошлого года с ее помощью на орбиту стартовал пилотируемый корабль Crew Dragon-1.

Экипаж корабля Crew Dragon-2 будет работать на МКС около шести месяцев в составе общего экипажа станции из семи человек. Он покинет станцию не ранее 31 октября. Спускаемая капсула должна будет совершить мягкую посадку на парашютах в Атлантике.

Какое-то время астронавты Crew Dragon-2 будут находиться на МКС одновременно с экипажем Crew Dragon-1, который в настоящее время работает на станции и также состоит из четырех человек. Возвращение корабля Crew Dragon-1 планируется 28 апреля.

Тем временем, NASA и SpaceX уже готовят полет к МКС корабля Crew Dragon-3. Он намечен на 23 октября.

Теги: #мкс #nasa #crew_dragon
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