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13:09 23.04.2021

Российский блогер Сергей Пынзарь получил запрет въезда в Украину на три года

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Российский блогер Сергей Пынзарь получил запрет въезда в Украину на три года

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины на 3 года запретили въезд в страну прибывшему на теплоходе из Турции гражданину Российской Федерации, который в 2016 году незаконно посещал временно оккупированный Крым.

"Вчера вечером к Черноморскому порту на теплоходе из Турции прибыл гражданин Российской Федерации. Мужчина оказался известным российским блогером, который участвовал в популярных реалити-шоу "Дом-2" и "Свадебный размер 2". Во время беседы с пограничниками россиянин подтвердил факт пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2016 году, и сообщил, что на полуостров попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска "Керчь", - сообщает Государственная пограничная служба на сайте.

За нарушение требований закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" россиянину запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

По данным источника агентства "Интерфакс-Украина" в Госпогранслужбе Украины, речь идет о российском блогере Сергее Пынзаре.

Теги: #запрет #блогер
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