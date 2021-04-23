События

12:55 23.04.2021

Зеленский может встретиться с Путиным только в нейтральной стране - Кравчук

1 мин читать
Зеленский может встретиться с Путиным только в нейтральной стране - Кравчук

Президент Украины Владимир Зеленский может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно урегулирования ситуации на Донбассе только в нейтральной стране, не в России, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться относительно войны на Донбассе. Если у Путина возникает идея переговоров в глобальном масштабе отношений между Украиной и Россией, то это может быть только нейтральная страна", - заявил Кравчук в эфире "4 канала".

По его мнению, такой страной "может стать Финляндия или Швейцария".

Как сообщалось, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину на русском языке, предложив ему встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

В ответе Зеленскому 22 апреля Путин сообщил, что готов обсудить в Москве двусторонние отношения России и Украины, а для урегулирования проблем Донбасса посоветовал президенту Украины встретиться с главами самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Теги: #зеленский #страна #встреча #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:53 23.04.2021
Путин и Зеленский могут обсуждать двусторонние отношения, такой темы, как Крым, не существует - Песков

Путин и Зеленский могут обсуждать двусторонние отношения, такой темы, как Крым, не существует - Песков

11:29 23.04.2021
С РФ можно разговаривать только в присутствии международных партнеров - нардеп Ионова

С РФ можно разговаривать только в присутствии международных партнеров - нардеп Ионова

10:40 23.04.2021
Арахамия и его коллеги встретятся с пострадавшими от пожаров в Луганской области

Арахамия и его коллеги встретятся с пострадавшими от пожаров в Луганской области

17:47 22.04.2021
Украина всегда наготове, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе – Зеленский

Украина всегда наготове, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе – Зеленский

12:43 22.04.2021
Путин сам ответит на предложение Зеленского о встрече на Донбассе – Песков

Путин сам ответит на предложение Зеленского о встрече на Донбассе – Песков

12:33 22.04.2021
Зеленский внес в парламент законопроект об изменениях в Кодексе административного судопроизводства

Зеленский внес в парламент законопроект об изменениях в Кодексе административного судопроизводства

10:14 22.04.2021
Гройсман: в Украину нужно приглашать не Путина, а союзников и партнеров

Гройсман: в Украину нужно приглашать не Путина, а союзников и партнеров

23:07 21.04.2021
Зеленский указом утвердил решение СНБО о персональных санкциях против 13 граждан, а также 95 компаний

Зеленский указом утвердил решение СНБО о персональных санкциях против 13 граждан, а также 95 компаний

18:20 21.04.2021
Не упомянув об Украине в послании, Путин показал, что будет решать ее вопрос с США и ЕС – Климкин

Не упомянув об Украине в послании, Путин показал, что будет решать ее вопрос с США и ЕС – Климкин

18:16 21.04.2021
Риторика Путина в послании к Федсобранию свидетельствует о том, что у России нет решений о расширении агрессии - Корниенко

Риторика Путина в послании к Федсобранию свидетельствует о том, что у России нет решений о расширении агрессии - Корниенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий на Пасху

В Киеве за сутки выявили 1269 больных коронавирусом, умерли 45 человек

Кулеба: отвод войск РФ от границ ослабит напряженность, но Киев призывает международных партнеров следить за ситуацией

СБУ расследует растрату имущества "Центрэнерго" на 225 млн грн, у фигурантов производства прошли обыски

Минздрав Украины дал рекомендации по организации Пасхальных праздников в условиях пандемии

ПОСЛЕДНЕЕ

"Метинвест" выступит стратегическим партнером проекта развития Национального заповедника "Хортица" в Запорожье

Киевский апелляционный суд отменил арест Нескоромного, СБУ принимает меры по его розыску

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon-2 стартовал к МКС - NASA

Российский блогер Сергей Пынзарь получил запрет въезда в Украину на три года

ПРООН предоставит Украине техническую помощь для преодоления последствий пандемии

В Харьковскую область доставлены 4 кислородные емкости - ОГА

В Киеве приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий на Пасху

В Киеве за сутки выявили 1269 больных коронавирусом, умерли 45 человек

Кулеба: отвод войск РФ от границ ослабит напряженность, но Киев призывает международных партнеров следить за ситуацией

Индия второй день подряд фиксирует мировые антирекорды по заболеваемости COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА