Зеленский может встретиться с Путиным только в нейтральной стране - Кравчук

Президент Украины Владимир Зеленский может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно урегулирования ситуации на Донбассе только в нейтральной стране, не в России, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться относительно войны на Донбассе. Если у Путина возникает идея переговоров в глобальном масштабе отношений между Украиной и Россией, то это может быть только нейтральная страна", - заявил Кравчук в эфире "4 канала".

По его мнению, такой страной "может стать Финляндия или Швейцария".

Как сообщалось, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину на русском языке, предложив ему встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

В ответе Зеленскому 22 апреля Путин сообщил, что готов обсудить в Москве двусторонние отношения России и Украины, а для урегулирования проблем Донбасса посоветовал президенту Украины встретиться с главами самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".