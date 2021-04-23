Путин и Зеленский могут обсуждать двусторонние отношения, такой темы, как Крым, не существует - Песков

В ходе возможной встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского можно обсуждать двусторонние отношения, темы Крыма нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент (Путин) сам сказал, что можно вести речь (с Зеленским) именно о двусторонних отношениях. Такой темы, как Крым, не существует, и поэтому тут нечего обсуждать", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он ответил на вопрос, какие темы могут быть предложены для обсуждения при возможной встрече с Зеленским и возможно ли обсуждать тему Крыма, которую постоянно поднимает президент Украины.

20 апреля Зеленский предложил президенту Путину встретиться в любой точке Донбасса. В видеообращении он заявил, что на заседании политических советников Нормандской четверки 19 апреля прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально прояснить ситуацию.

Накануне Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений, но для обсуждения проблемы Донбасса Зеленский должен встретиться с "руководителями "ЛНР" и "ДНР".