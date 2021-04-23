ПРООН предоставит Украине техническую помощь для преодоления последствий пандемии

Программа развития ООН (ПРООН) предоставит Украине техническую помощь на сумму около 25 млн грн (870 тыс. долл. США) для преодоления последствий пандемии коронавируса, сообщает отдел коммуникации ПРООН в Украине.

Отмечается, что соглашение, которое будет официально подписано между Министерством здравоохранения Украины и ПРООН 21 апреля, будет действовать до 2024 года.

Постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева отметила, что ключевыми целями инициативы является поддержка правительства Украины в оперативном реагировании на пандемию COVID-19 путем укрепления институционального потенциала в управлении кризисными ситуациями и эффективной коммуникации в сфере здравоохранения.

"Эти меры помогут уменьшить неравенство и социальную изоляцию, вызванную COVID-19, будут способствовать эффективному и инклюзивном управлению, а также поддержании устойчивости украинской системы здравоохранения ", - сказала Герчева.

Отмечается, что средства, предоставленные в результате переориентации займа Всемирного банка, будут потрачены на четыре основных направления, в частности, привлечение организаций пациентов и частного сектора к распространению информации по предотвращению COVID-19 и консультирование населению с ограниченным доступом к информации и / или уязвимым группам; разработку IT-приложения для отслеживания контактов COVID-19; разработку информационно-аналитического модуля по оперативному мониторингу, прогнозированию и реагирования на распространение COVID-19 в Украине; разработку учебного модуля по обращению с медицинскими отходами для работников медицинских учреждений, которые занимаются пациентами с COVID-19 и проведение тренингов для персонала.

Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова подчеркнула, что международная поддержка во время мировой пандемии чрезвычайно важна для украинцев.

"Мы рады, что появятся дополнительные возможности и инструменты в преодолении COVID-19. Организация ПРООН известна, в частности, высокой экспертизой в сфере IT-решений, основанной на широком международном опыте. Я верю, что в Украине будут воплощены лучшие мировые практики", - заявила Шаталова.

В отдел коммуникации ПРООН в Украине напоминают, что с 2015 года ПРООН поддерживает внедрение реформы здравоохранения в Украине путем повышения эффективности, результативности, прозрачности и подотчетности национальной системы закупок медицинских услуг, расширения возможностей представителей гражданского общества и усиления способности государственных учреждений.