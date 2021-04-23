В Харьковскую область доставлены 4 кислородные емкости - ОГА

В Харьковскую областную детскую инфекционную клиническую больницу в пятницу доставили три 5-кубовые и одну 3-кубовую кислородные бочки, которые будут распределены между медучреждениями, определенных для лечения больных с COVID-19.

"Мы сегодня две бочки планируем передать в "железнодорожные" больницы. В одной больнице продолжаются активные работы по развертыванию кислородной трассы. По другой железнодорожной больнице мы отработали вопрос с руководством "Укрзализницы" - есть финансирование, есть подрядная организация, она уже тоже начинает работы", - цитирует пресс-служба заместителя главы Харьковской ОГА Михаила Черняка.

По его словах, после оборудования кислородных трасс в каждом из заведений должно добавиться 100 коек с поточным кислородом.

По словам Черняка, еще одна 5-кубовая бочка будет установлена в областном госпитале ветеранов войны, а 3-кубовая - в Волчанской ЦРБ.

Как сообщалось, 2 апреля Черняк заявил, что доставка в Харьковскую область кислородных бочек для больниц, которые лечат больных COVID-19, задерживается из-за ситуации в Суэцком канале, где почти неделю было заблокировано движение судов из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

"Бочки, о которых я говорил ранее,.. они еще находятся на пути. В связи с той ситуаций, которая сложилась по Суэцкому каналу, соответственно, судно идет с задержкой", - сказал Черняк.

Он прогнозировал, что емкости уже будут доставлены в регион в течение следующей недели.