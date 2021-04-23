В Киеве приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий на Пасху

Столичные власти приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Приближаются Пасхальные праздники, длительные выходные и очень рискованный момент для эпидемиологической ситуации. Люди собираются идти в церкви, праздновать компаниями, посещать публичные места. И очень важно, чтобы следствием радости от праздника не стала беда от болезни. Чтобы в середине мая мы снова не получили резкого всплеска заболеваемости. Я призываю всех быть сознательными и не относиться легкомысленно к рекомендациям специалистов", - подчеркнул Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу.

Он сообщил, что утром состоялось заседание городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, на котором были приняты особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи.

В частности, чтобы предотвратить всплеск вируса, столичная власть рекомендует руководителям церквей и религиозных организаций проводить богослужения в онлайн-режиме. Однако, если прихожане пойдут в церковь, необходимо придерживаться строгих правил и ограничений.

"Во-первых: храмы должны обеспечить дезинфекцию и проветривание помещений. Во-вторых: ограничить количество посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров помещения. В-третьих: обеспечить температурных скрининг тех, кто будет участвовать в богослужениях. И, конечно, масочный режим никто не отменял!",- подчеркнул мэр столицы.

Кличко добавил, что накануне городская власть встречалась с представителями всех конфессий, которых призвали соблюдать карантинные ограничения.

"Мы также ожидаем сознательного и взвешенного решения Всеукраинского совета церквей, который собрался сегодня для принятия единого решения всеми конфессиями о том, каким образом проводить богослужения, и как будет происходить освящение пасхальных корзин. Убежден: церковь должна заботиться о здоровье своих верующих и не подвергать их опасности!", - сказал мэр.

Также он напомнил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Киеве остается сложной, и призвал всех киевлян провести праздники в кругу семьи, не собираться большими компаниями и не идти в места большого скопления людей.