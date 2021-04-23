В Киеве за сутки выявили 1269 больных коронавирусом, умерли 45 человек

В течение последних суток в Киеве обнаружили 1269 случаев заболевания COVID-19, умерли 45 жителей столицы, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Можно сказать, что ситуация с заболеваемостью в столице несколько стабилизировалась. Новых всплесков с количеством новых случаев в последнее время нет. Но смертность от вируса остается, к сожалению, высокой. За прошедшие сутки в городе обнаружили 1 269 инфицированных. Умерли 45 человек - 27 женщин и 18 мужчин. Всего за период пандемии в столице 4 386 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 190 138", - цитирует Кличко его пресс-служба.

По словам Кличко, среди заболевших за последние сутки 700 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 32 девочки от 11 месяцев до 17 лет, а также 512 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет и 25 мальчиков от шести месяцев до 17 лет. Заболел, в частности, 21 медик.

При этом, больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком - 225, Днепровском - 188 и Деснянском районе столицы - 124 случая.

"Понемногу уменьшается и количество госпитализированных в столичные больницы. За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 126 больных коронавирус. А также госпитализировали 270 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в больницы за сутки попали 396 человек… Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 3 453 больных коронавирус. 2482 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 2957 человек. На аппаратах ИВЛ - 63 больных", - подчеркнул столичный мэр.

Он отметил, что выздоровели за прошедшие сутки 1 298 киевлян. Всего коронавирус преодолел уже 119 101 житель столицы.

"Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 58 процентов. Из них с кислородом заполнены более 65 процента ", - резюмировал Кличко.