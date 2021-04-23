События

12:27 23.04.2021

В Киеве за сутки выявили 1269 больных коронавирусом, умерли 45 человек

2 мин читать
В Киеве за сутки выявили 1269 больных коронавирусом, умерли 45 человек

В течение последних суток в Киеве обнаружили 1269 случаев заболевания COVID-19, умерли 45 жителей столицы, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Можно сказать, что ситуация с заболеваемостью в столице несколько стабилизировалась. Новых всплесков с количеством новых случаев в последнее время нет. Но смертность от вируса остается, к сожалению, высокой. За прошедшие сутки в городе обнаружили 1 269 инфицированных. Умерли 45 человек - 27 женщин и 18 мужчин. Всего за период пандемии в столице 4 386 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 190 138", - цитирует Кличко его пресс-служба.

По словам Кличко, среди заболевших за последние сутки 700 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 32 девочки от 11 месяцев до 17 лет, а также 512 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет и 25 мальчиков от шести месяцев до 17 лет. Заболел, в частности, 21 медик.

При этом, больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком - 225, Днепровском - 188 и Деснянском районе столицы - 124 случая.

"Понемногу уменьшается и количество госпитализированных в столичные больницы. За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 126 больных коронавирус. А также госпитализировали 270 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в больницы за сутки попали 396 человек… Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 3 453 больных коронавирус. 2482 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 2957 человек. На аппаратах ИВЛ - 63 больных", - подчеркнул столичный мэр.

Он отметил, что выздоровели за прошедшие сутки 1 298 киевлян. Всего коронавирус преодолел уже 119 101 житель столицы.

"Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 58 процентов. Из них с кислородом заполнены более 65 процента ", - резюмировал Кличко.

Теги: #киев #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:35 23.04.2021
В Киеве приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий на Пасху

В Киеве приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий на Пасху

08:25 23.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 144,7 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 144,7 млн

08:18 23.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 14 277 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 18 964 человека – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 14 277 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 18 964 человека – Степанов

06:59 23.04.2021
У Киева есть все юридические предпосылки для закупки вакцины от коронавируса напрямую у производителя - замглавы КГГА Старостенко

У Киева есть все юридические предпосылки для закупки вакцины от коронавируса напрямую у производителя - замглавы КГГА Старостенко

06:02 23.04.2021
Режим ЧС объявят в четырех японских префектурах

Режим ЧС объявят в четырех японских префектурах

20:40 22.04.2021
Франция, вероятно, миновала пик третьей волны COVID-19 - премьер

Франция, вероятно, миновала пик третьей волны COVID-19 - премьер

19:13 22.04.2021
Дополнительных карантинных ограничений на Пасху пока не планируется – Степанов

Дополнительных карантинных ограничений на Пасху пока не планируется – Степанов

18:37 22.04.2021
В Киевской области продлено действие ужесточенного карантина до 30 апреля - ОГА

В Киевской области продлено действие ужесточенного карантина до 30 апреля - ОГА

16:55 22.04.2021
Прогресс в вакцинации проложит путь к экономическому подъему - Лагард

Прогресс в вакцинации проложит путь к экономическому подъему - Лагард

16:09 22.04.2021
Компании смогут оставить заявку на выезд мобильной бригады для вакцинации сотрудников от COVID-19

Компании смогут оставить заявку на выезд мобильной бригады для вакцинации сотрудников от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский может встретиться с Путиным только в нейтральной стране - Кравчук

В Киеве приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий на Пасху

Кулеба: отвод войск РФ от границ ослабит напряженность, но Киев призывает международных партнеров следить за ситуацией

СБУ расследует растрату имущества "Центрэнерго" на 225 млн грн, у фигурантов производства прошли обыски

Минздрав Украины дал рекомендации по организации Пасхальных праздников в условиях пандемии

ПОСЛЕДНЕЕ

"Метинвест" выступит стратегическим партнером проекта развития Национального заповедника "Хортица" в Запорожье

Киевский апелляционный суд отменил арест Нескоромного, СБУ принимает меры по его розыску

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon-2 стартовал к МКС - NASA

Российский блогер Сергей Пынзарь получил запрет въезда в Украину на три года

Зеленский может встретиться с Путиным только в нейтральной стране - Кравчук

Путин и Зеленский могут обсуждать двусторонние отношения, такой темы, как Крым, не существует - Песков

ПРООН предоставит Украине техническую помощь для преодоления последствий пандемии

В Харьковскую область доставлены 4 кислородные емкости - ОГА

Кулеба: отвод войск РФ от границ ослабит напряженность, но Киев призывает международных партнеров следить за ситуацией

Индия второй день подряд фиксирует мировые антирекорды по заболеваемости COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА