Индия второй день подряд фиксирует мировые антирекорды по заболеваемости COVID-19

В Индии за минувшие сутки выявили свыше 332,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают в пятницу индийские СМИ.

Отмечается, что это самый высокий суточный показатель, зафиксированный за время пандемии в какой-либо стране мира.

Предыдущий антирекорд также был установлен Индией - накануне в стране сообщили о 314,8 тыс. случаев COVID-19.

За последние 24 часа в Индии зарегистрировали 2,2 тыс. смертей от последствий заражения коронавирусом. Общее число летальных исходов с начала вспышки COVID-19 выросло до 186,9 тыс.

Согласно данным портала Worldometers, Индия занимает второе место в мире по общему количеству зарегистрированных случаев коронавируса за время пандемии с 16,2 млн. На первом месте - США с 32,6 млн случаев.