События

12:06 23.04.2021

На Киевщине воры украли в имении 15 элитных наручных часов стоимостью более 3 млн грн

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На Киевщине воры украли в имении 15 элитных наручных часов стоимостью более 3 млн грн

Организованная группа воров-иностранцев 22 апреля украла из элитного имения в поселке Козин 15 элитных наручных часов общей стоимостью более 3 млн грн, сообщает начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов.

"Этой ночью уголовный розыск Киевщины задержал организованную группу профессиональных воров из Азербайджана. Воры очищали имения богатых граждан ночью, пока хозяева спали. На дело приезжали на престижных иномарках, проникали в дома даже несмотря на охранные системы, использовали маскировку", - написал Небитов в Фейсбуке в пятницу.

Он отметил, что "воров разоблачили горячим следам после совершения кражи 22 апреля".

"Тогда воры ворвались в усадьбу потерпевшего через окно гаража, похитили наличные и ценные часы стоимостью от 500-25000$", - уточнил правоохранитель.

Небитов добавил, что сотрудники криминальной полиции Киевщины установили машину злоумышленников и дом, где они скрывались.

"В ходе спецоперации наши спецназовцы задержали четырех парней. У воров изъяли спецоборудования, документы и похищенное имущество, фигуранты пытались спрятать на чердаке", - резюмировал он.

Теги: #киевская_область #часы #воры
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