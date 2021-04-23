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11:59 23.04.2021

В Украине на выходных ожидается незначительное похолодание, возможны осадки

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В Украине на выходных ожидается незначительное похолодание, возможны осадки

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять холодный арктический воздух, который обусловит заморозки в большинстве областей, лишь в восточных, Запорожской и Днепропетровской областях атмосферный фронт обусловит дожди.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в субботу, 24 апреля, в восточных, Запорожской и Днепропетровской областях пройдут умеренные дожди, на остальной территории, днем в Украине без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый.

В западных и северных областях ночью заморозки в воздухе 0-3°, днем 6-11° тепла, в южных, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях температура ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 9-15° тепла, в восточных, Запорожской и Днепропетровской областях ночью 4-9 ° тепла; днем 11-16°.

В Киеве в субботу без существенных осадков; ночью заморозки 0-2°, днем 7-9° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 апреля самая высокая температура днем (+27°) была в 1950 году, самая низкая ночью (-2,2°) в 1893 году.

Ночью в воскресенье, 25 апреля, в Украине, кроме юга, заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 5-10° тепла, на востоке до 14°; в южной части температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 11-16° тепла.

Без осадков, лишь днем в северных и центральных областях местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, 5-10 м/с.

В Киеве в воскресенье ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 7-9° тепла. Ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди.

Теги: #погода #прогноз
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