СБУ разоблачила хакера, "охотившегося" на персональные данные сотрудников спецслужбы

Оперативники Главного управления внутренней безопасности и киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили хакера, который через вредоносное программное обеспечение хотел похитить персональные данные сотрудников СБУ, сообщает пресс-центр спецслужбы в пятницу.

"Уже установлено, что злоумышленник действовал по заказу спецслужб РФ и финансировался российскими кураторами через запрещенную платежную систему "Яндекс Деньги", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что злоумышленником оказался житель Львовской области. На днях он совершил рассылку спам-сообщений в мессенджере "WhatsАpp" на личные номера сотрудников СБ Украины.

"Они содержали ссылку на сайт, который хостится с территории РФ. После перехода на сайт происходила автоматическая загрузка "папки с архивом". В ней открывался якобы список сотрудников СБУ, за убийство которых боевики террористических организаций "Л/ДНР" предлагают денежное вознаграждение", - информируют в спецслужбе.

Там уточняют, что на самом деле, по выводам экспертов, архивный документ содержал вирус, который предоставляет доступ к информации на пораженных устройствах, в частности в log-файлы с ключами доступа к банковской системе, почтовым сервисам и аккаунтам соцсетей.

"Во время проведения следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли: 5 GSM шлюзов на 78 онлайн-каналов, компьютерное оборудование с вредоносным программным обеспечением, мобильные устройства и флэш-накопители, почти 4 тысячи SIM-карт украинских мобильных операторов", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что досудебное следствие по этому делу продолжается, и уточняют, что мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.