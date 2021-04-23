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11:47 23.04.2021

Пассажиры после возобновления международного ж/д сообщения смогут покупать билеты в Беларусь онлайн - "УЗ"

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Пассажиры после возобновления международного ж/д сообщения смогут покупать билеты в Беларусь онлайн - "УЗ"

АО "Укрзализныця" (УЗ) и Белорусская железная дорога разработали и согласовали соглашение о взаимодействии при организации электронной регистрации пассажиров на поезда международного сообщения, курсирующие между Республикой Беларусь и Украиной.

Как сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и.о. главы правления компании Ивана Юрика в пятницу, благодаря этому соглашению, после восстановления международного пассажирского железнодорожного сообщения пассажиры смогут покупать билеты в Беларусь и обратно онлайн.

"Укрзализныця" отмечает, что к настоящему времени соответствующее решение поддержало правление УЗ, на очереди - принятие решения белорусскими коллегами.

"После подписания соглашения сторонами пассажиры будут осуществлять поездки в сообщении с Республикой Беларусь по электронным проездным документам без обращения в билетную кассу", - уточняется в сообщении.

Теги: #укрзализныця #онлайн #билеты #беларусь
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