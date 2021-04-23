СБУ расследует растрату имущества "Центрэнерго" на 225 млн грн, у фигурантов производства прошли обыски

Сотрудники Службы безопасности Украины в четверг, 22 апреля, провели обыски у фигурантов уголовного производства по факту продажи "Центрэнерго" на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой государственным предприятием по ценам на 20-30% ниже себестоимости ее производства, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.

"Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту продажи ПАО "Центрэнерго" на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой указанным государственным предприятием по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства. По мнению следователей, это привело к нанесению ущерба и растраты имущества ПАО на сумму почти 225 млн грн", - говорится в сообщении.

Так, 22 апреля сотрудники СБУ провели обыски у фигурантов уголовного производства. В результате были изъяты электронные носители информации и документы.

Следственные действия продолжаются.

Вечером 22 апреля журналист издания "Радио Свобода" Михаил Ткач сообщил, что сотрудники СБУ пришли в бизнес-центр, где находится офис бизнесмена Игоря Коломойского в Киеве.

"Бизнес-центр, где располагается офис Игоря Коломойского, сейчас. Сотрудники СБУ. Обыски продолжаются с 20:30 и по предварительной информации продлятся еще полтора часа. Коломойский в комментарии по телефону сообщил, что он не получал никаких официальных обращений от правоохранителей. Причин обысков пока не знает. Находится в Днепре. Официального офиса в БЦ "Миллениум" нет. Смотрит кино", - написал Ткач на своей странице в Facebook.