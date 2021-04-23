Bolt запускает во Львове прокат электросамокатов

Сервис заказа такси Bolt (ранее - Taxify) запускает во Львове прокат электросамокатов, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

В сервисе отмечают, что сначала прокат будет доступен только в центре города, но со временем покрытие услуги охватит и другие его районы.

В сообщении также говорится, что Bolt и Львовский горсовет подписали меморандум о сотрудничестве, его цель - разработать правила использования электросамокатов в городе. Сотрудничество также предполагает принятие мер, необходимых для формирования культуры безопасного использования электросамокатов.

"Запуск проката электросамокатов во Львове - важный шаг на пути к развитию микромобильности в Украине. С тех пор, как этот сервис появился в Киеве, он стал очень востребованным. Мы также регулярно получаем запросы на запуск этой услуги в других городах. Сегодня электросамокаты Bolt появились во Львове, и мы благодарны Львовскому городскому совету за содействие и поддержку", - цитирует пресс-служба руководителя направления по развитию проката электросамокатов компании Bolt в Украине Антона Милку.

В стоимость проката входит цена за разблокировку самоката и минуту использования. Разблокировка электросамоката во Львове будет стоить 9 грн, а минута поездки - 1,90 грн. Оплатить прокат транспортного средства можно банковской картой.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно обновить приложение Bolt до последней версии. Затем нужно отсканировать QR-код самоката, после чего он будет готов к использованию.

Как сообщалось, сервис заказа такси Bolt запустил в Киеве прокат электросамокатов в августе 2020 года.

Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.