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10:37 23.04.2021

В МВД призывают Раду увеличить уголовную ответственность за преступления в сфере интеллектуальной собственности

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В МВД призывают Раду увеличить уголовную ответственность за преступления в сфере интеллектуальной собственности

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко призвал парламентариев увеличить уголовную ответственность за преступления в сфере интеллектуальной собственности.

Как сообщает пресс-служба МВД, во время онлайн-форума "Антиконтрафакт - вызовы и разумные решения" Геращенко подчеркнул, что преступникам часто удается избегать ответственности за совершение преступлений против интеллектуальной собственности из-за несовершенства законодательства.

"Тот, кто ворует деньги или товары, получает реальный срок. А тот, кто ворует авторские права или подделывает товары, - штрафы или условное наказание. Именно поэтому я призываю народных депутатов увеличить уголовную ответственность за преступления в сфере интеллектуальной собственности", - заявил Геращенко.

Кроме того, заместитель министра добавил, что необходимо углублять уровень взаимодействия правоохранительных органов и правообладателя, чтобы эффективнее расследовать преступления, связанные с контрафактной деятельностью.

Теги: #интеллектуальная_собственность #защита
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