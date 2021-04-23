События

10:40 23.04.2021

Арахамия и его коллеги встретятся с пострадавшими от пожаров в Луганской области

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Арахамия и его коллеги встретятся с пострадавшими от пожаров в Луганской области

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и группа народных депутатов в пятницу в Луганской области встретятся с пострадавшими от пожаров в 2020 году, сообщил заместитель главы фракции Максим Ткаченко.

“Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия с группой народных депутатов 23 апреля с рабочей поездкой приехал в Луганскую область. Сегодня депутаты встретятся с пострадавшими от пожаров в 2020 году представителями громад, украинскими военнослужащими, должностными лицами городских администраций”, - сказал Ткаченко агентству “Интерфакс-Украина”.

По его словам, основные вопросы встреч - помощь пострадавшим от пожаров, “жилье для переселенцев, государственная поддержка регионального бизнеса, областная логистика”.

Как сообщалось, Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию причин возникновения масштабных пожаров в Луганской области в 2020 году, в состав которой входит и народный депутат Максим Ткаченко.

Теги: #пожары #встреча #луганская_область #арахамия
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